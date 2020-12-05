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Общество / Здравоохранение и здоровье
5 декабря 2020, 13:15

Суточная заболеваемость коронавирусом в России вновь превысила 28 тысяч

коронавирус в России

За минувшие сутки в России выявлено 28 782 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России выявлено 28 782 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Это рекорд суточной заболеваемости. С начала пандемии в стране заболели 2 431 731 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены в 85 регионах. Больше всего в Москве (7993) и Санкт-Петербурге (3726). В Свердловской области заразились 398 человек. Это седьмой показатель по стране.

С начала пандемии от коронавирусной инфекции излечились 1 916 396 жителей страны. В том числе за последние сутки из больниц выписались 27 644 пациента. 

Фото: Оперативный штаб
Фото: Оперативный штаб

Скончались ещё 508 носителей инфекции. С начала пандемии болезнь унесла жизни 42 684 россиян.

Добавим, что, по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России проведено более 78,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За минувшие сутки сделано 550 тысячи таких тестов. По состоянию на 5 декабря под медицинским наблюдением остаются 528 491 человек.

Напомним, 3 декабря суточная заболеваемость COVID-19 в России впервые превысила 28 тысяч - заболели 28 145 человек. Накануне, 4 декабря, в России было выявлено 27 403 случая заражения.

Добавим также, что с сегодняшнего дня в Москве началась вакцинация от COVID-19.

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Областная газета Свердловской области

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