Свердловская область поднялась в рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек у населения

В России составили рейтинг регионов по отсутствию вредных привычек у населения. Фото: Владимир Мартьянов.

В России составили рейтинг регионов по отсутствию вредных привычек у населения по итогам 2019 года. В числе субъектов РФ, жители которых предпочитают здоровый образ жизни, находятся северокавказские республики, а вот население дальневосточных регионов не торопится отказываться от пагубных привычек.

Свердловская область в этом рейтинге расположилась на 51-м месте, после Москвы и Московской области. За год Среднему Уралу удалось немного изменить ситуацию к лучшему: годом ранее регион находился на 59-й позиции.

Первое место заняла Чечня. Также в тройке лидеров оказались Дагестан и Ингушетия. Наоборот, замыкают список Хакасия, Сахалинская и Магаданская области, сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Рейтинг

Рейтинг был составлен экспертами РИА Рейтинг с учётом таких показателей, как потребление алкоголя и табачных изделий, число преступлений, совершённых в состоянии опьянения, смертность от отравления спиртным.

Напомним, ранее были озвучены объёмы потребления спиртных напитков в регионах УрФО. Больше всего крепкого алкоголя — более 59 млн литров — выпили жители Свердловской области.