В Свердловской области за сутки зарегистировали 387 случаев заражения коронавирусом

За всё время пандемии COVID-19 подхватили 49 009 свердловчан. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области выявили 387 новых случаев заражения COVID-19. Второй день подряд в регионе снижается суточная заболеваемость коронавирусом.

В Екатеринбурге за сутки диагноз подтвердился у 203 человек. Также инфекцию обнаружили у жителей Алапаевска, Арамильского, Артинского, Белоярского ГО, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Горноуральского ГО, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Кировграда, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Пышминского ГО, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Среднеуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Талицкого ГО.

За всё время пандемии COVID-19 заразились 49 009 человек.

За прошешие 24 часа из больниц Среднего Урала выписались 388 пациентов. Всего справиться с болезнью смогли уже 41 258 человек, передаёт региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Из тех, кто в настоящее время находятся под наблюдением врачей, 607 человек - пребывают в тяжелом состоянии, 3 542 — в состоянии средней степени тяжести.

В регионе зарегистрировано ещё 13 смертей от COVID-19. С начала пандемии жертвами вируса стали 1 118 заболевших.

Напомним, накануне в Свердловской области выявили 389 новых инфицированных, что на девять случаев меньше, чем за сутки до этого.

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