На Среднем Урале задокументировали смерти 13 инфицированных COVID-19

В Свердловской области зарегистрировали ещё 13 случаев смерти заболевших коронавирусом. В регионе уже на протяжении недели ежедневно подтверждают не менее 10 летальных исходов.
Обновлённые данные предоставили в федеральном и региональном оперштабах по противодействию COVID-19.
Общее число умерших ковид-пациентов достигло 1 118. Средний Урал входит в восьмёрку российских регионов, где скончались уже более 1000 инфицированных.
Напомним, с начала декабря в Свердловской области регистрируют по 10 и более жертв заболевания. 4 декабря в регионе был побит суточный рекорд смертности от COVID-19: тогда стало известно о 16 случаях смерти.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале