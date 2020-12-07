На Среднем Урале задокументировали смерти 13 инфицированных COVID-19

Общее число умерших ковид-пациентов достигло 1 118. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области зарегистрировали ещё 13 случаев смерти заболевших коронавирусом. В регионе уже на протяжении недели ежедневно подтверждают не менее 10 летальных исходов.

Обновлённые данные предоставили в федеральном и региональном оперштабах по противодействию COVID-19.

Общее число умерших ковид-пациентов достигло 1 118. Средний Урал входит в восьмёрку российских регионов, где скончались уже более 1000 инфицированных.

Фото: по данным стопкоронавирус.рф

Напомним, с начала декабря в Свердловской области регистрируют по 10 и более жертв заболевания. 4 декабря в регионе был побит суточный рекорд смертности от COVID-19: тогда стало известно о 16 случаях смерти.