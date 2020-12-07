Как правильно утилизировать одноразовые защитные маски?

В одном из крупных торговых центров Екатеринбурга в зале для посетителей рядом с баком для обычного мусора установлена закрытая урна для утилизации одноразовых масок. Фото: Ирина Гильфанова

Пандемия коронавируса спровоцировала массовый спрос на одноразовые маски и бум их производства. Но как их правильно утилизировать, и налажен ли этот процесс на Среднем Урале? С этим вопросом в редакцию «Облгазеты» обратилась жительница Екатеринбурга Тамара Пономарёва.

По сути, тонны одноразовых масок стали ещё одним видом неразлагаемого мусора, который оказался в ряду с опасными медицинскими отходами. В Управлении федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области журналисту «Облгазеты» сообщили, что граждане могут выбрасывать защитные маски вместе с бытовыми отходами.

– Рекомендуется снять одноразовую маску за лямочки, не прикасаясь к её поверхности, положить в полиэтиленовый пакет, завязать и утилизировать с обычным мусором. После этого обязательно обработать руки, – пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как выяснилось, с началом пандемии способ утилизации одноразовых масок не поменялся: их отправляют на полигоны с другими бытовыми отходами. Правда, теперь – в мешке, чтобы обезопасить человека от заражения. По словам ведущего эксперта Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики Александра Соловьёва, на тканевых поверхностях вирус выживает на протяжении нескольких суток. В среднем это три-четыре дня – именно в этот период лучше исключить любой контакт с использованным средством индивидуальной защиты (СИЗ).Такие отходы считаются опасными и относятся к классу «Б», который подлежит правильному уничтожению: сжиганию в специальных печах либо обеззараживанию и захоронению в земле. В медучреждениях вопрос утилизации СИЗ был налажен ещё до пандемии: их выбрасывают в маркированные жёлтые контейнеры и отправляют на утилизацию.

– Проблема утилизации медицинских масок будет актуальной для нас ещё в ближайшие год-полтора точно, – считает начальник отдела обращения с твёрдыми коммунальными отходами министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Диана Рыбакова. – Сейчас мы изучаем оборудование, которое может быть использовано в этой сфере, и прорабатываем с региональными операторами возможности его установки и применения. Так как одноразовые маски, которыми пользуются граждане в повседневной жизни, не должны относиться к твёрдым коммунальным отходам, нужно решить, как выделить их из общей массы мусора. В перспективе маски, вероятно, будут собирать отдельно и утилизировать как медицинские СИЗ.

Но некоторые организации в Свердловской области ещё с весны сами решили этот вопрос, заключив договор со специальной утилизирующей компанией. В нашем регионе есть несколько учреждений, занимающихся вывозом и уничтожением медицинских отходов разных классов.

– За период пандемии с запросом по утилизации одноразовых масок к нам обратилось свыше десяти организаций из Свердловской области, – рассказали журналисту «Облгазеты» сотрудники одной компании, специализирующейся на утилизации опасных медицинских отходов. – Сбор отходов происходит в закрытых урнах, расположенных в местах общего пользования. Клининговая служба уносит эти ёмкости на хранение в закрытое помещение, недоступное для посторонних. Утилизирующая компания забирает отходы, которые уничтожаются в камерах специального сгорания, и предоставляет взамен продезинфицированные контейнеры.

КСТАТИ Существуют два способа утилизации одноразовых масок: захоронение и сжигание. Отправлять на переработку это средство защиты вместе с ветошью или пластиком нельзя. По словам руководителя экологической организации «Немузей мусора» в Екатеринбурге Яны Трудковой, проблема одноразовых масок – в разном химическом составе и отсутствии маркировки, обозначающей материал, из которого изготовлен СИЗ.

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Опубликовано в №229 от 08.12.2020