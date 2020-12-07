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Общество / Здравоохранение и здоровье
7 декабря 2020, 18:00

В ТЦ Екатеринбурга вновь пройдет бесплатная вакцинация против гриппа

вакцина от гриппа

В ТЦ Екатеринбурга вновь пройдет бесплатная вакцинация против гриппа. Фото: Галина Соловьёва.

Жителей Екатеринбурга вновь пригласили в торговые центры на бесплатную вакцинацию против гриппа. Опубликован график.

Как рассказали в пресс-службе Городского центра медпрофилактики, горожанам рекомендуется защитить свой организм до начала новогодних каникул. Обязательным условием для вакцинации является отсутствие симптомов ОРВИ и контактов с заражённым COVID-19. 

Ранее "Облгазете" в ГЦМП сообщили, что прививать в торговых центрах будут бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и медицинскую маску.

"Горожане в возрасте от 18 лет и старше смогут бесплатно привиться в ТРЦ Екатеринбурга. Дети по-прежнему проходят вакцинацию в организованных коллективах в детсадах и школах или в поликлиниках по месту жительства", – сообщил начальник Управления здравоохранения гордминистрации Денис Демидов.

Публикуем график работы бригад в ТРЦ

Прививочная бригада ЦГКБ №24:

  • 8 декабря с 11:00 до 14:00 – ТЦ «Дирижабль»;
  • 8 декабря с 12:00 до 15:00 – ТРЦ «Мегаполис» (зона кинотеатра);
  • 9 декабря с 11:00 до 14:00 – аутлет Brands’ Stories (микрорайон Солнечный).

Прививочная бригада ЦГБ №2:

  • 9 декабря с 14:00 до 18:00 – ТРЦ «Радуга парк» (комната матери и ребёнка у фудкорта);
  • 9 декабря с 11:00 до 14:00 и с 15:00 до 19:00 – ТЦ «Мега» (Мегаместо).

Кроме того, екатеринбуржцы могут бесплатно привиться в поликлинике по месту жительства. С полным списком медучреждений уральской столицы, где можно поставить прививки от гриппа, предлагаем ознакомиться тут.

Напомним, вакцинация в торговых центра города уже проводилась в сентябре.

Областная газета Свердловской области

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