В ТЦ Екатеринбурга вновь пройдет бесплатная вакцинация против гриппа

Жителей Екатеринбурга вновь пригласили в торговые центры на бесплатную вакцинацию против гриппа. Опубликован график.
Как рассказали в пресс-службе Городского центра медпрофилактики, горожанам рекомендуется защитить свой организм до начала новогодних каникул. Обязательным условием для вакцинации является отсутствие симптомов ОРВИ и контактов с заражённым COVID-19.
Ранее "Облгазете" в ГЦМП сообщили, что прививать в торговых центрах будут бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и медицинскую маску.
"Горожане в возрасте от 18 лет и старше смогут бесплатно привиться в ТРЦ Екатеринбурга. Дети по-прежнему проходят вакцинацию в организованных коллективах в детсадах и школах или в поликлиниках по месту жительства", – сообщил начальник Управления здравоохранения гордминистрации Денис Демидов.
Публикуем график работы бригад в ТРЦ
Прививочная бригада ЦГКБ №24:
- 8 декабря с 11:00 до 14:00 – ТЦ «Дирижабль»;
- 8 декабря с 12:00 до 15:00 – ТРЦ «Мегаполис» (зона кинотеатра);
- 9 декабря с 11:00 до 14:00 – аутлет Brands’ Stories (микрорайон Солнечный).
Прививочная бригада ЦГБ №2:
- 9 декабря с 14:00 до 18:00 – ТРЦ «Радуга парк» (комната матери и ребёнка у фудкорта);
- 9 декабря с 11:00 до 14:00 и с 15:00 до 19:00 – ТЦ «Мега» (Мегаместо).
Кроме того, екатеринбуржцы могут бесплатно привиться в поликлинике по месту жительства. С полным списком медучреждений уральской столицы, где можно поставить прививки от гриппа, предлагаем ознакомиться тут.
Напомним, вакцинация в торговых центра города уже проводилась в сентябре.