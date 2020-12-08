Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
8 декабря 2020, 07:15

Обновлены данные о свердловских городах со сложной эпидобстановкой по ОРВИ и пневмонии

Девушка в маске лечится на работе

Среди неблагополучных по ОРВИ территорий - ГО Богданович, Режевской и Нижнетуринский ГО, МО п. Уральский. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор вновь назвал неблагополучные по ОРВИ и пневмонии муниципалитеты Свердловской области. В первую неделю декабря заболели 38,1 тысячи свердловчан, диагноз "внебольничная пневмония" поставлен 4,5 тысячи раз.

Заболеваемость ОРВИ в регионе выше уровня эпидпорога на 32,1% и на 1% ниже уровня прошлой недели.

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, среди неблагополучных по ОРВИ территорий - ГО Богданович, Режевской и Нижнетуринский ГО, МО п. Уральский. Там показатель заболеваемости в 1,5 раза и более выше среднеобластного.

В Екатеринбурге на неделю с 30 ноября по 6 декабря зарегистрировано 18 272 заболевших. Это выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 24,2% и выше уровня прошлой недели на 2,6%.

До этого в числе неблагополучных по ОРВИ также значились Верх-Нейвинский, Сухой Лог, ЗАТО Свободный, Кировградский ГО, Ирбит и Карпинск.

Подхвативших внебольничную пневмонию на 11% больше, чем в последнюю неделю ноября.

Показатель выше среднеобластного в 1,5 раза и более зафиксирован в ГО Верхняя Тура, Первоуральск, Сухой Лог, МО г. Среднеуральск, МО п. Уральский, Нижнетуринском, Каменском и Верхнесалдинском ГО, Нижнесергинском МР.

До этого в списке также значились: Верхний Тагил, Рефтинский, Невьянск, Каменск-Уральский, Гаринский ГО, ЗАТО Свободный, Ирбит, Красноуфимск и Краснотурьинск.

Добавим, что, по данным на 7 декабря, коронавирусом на Среднем Урале заразились 49 009 человек. 41,2 тысячи уральцев справились с болезнью. Читайте также: в Екатеринбурге - 27 тысяч заболевших коронавирусом, в Серове - 700.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.12.2020, 08:03 / Общество
Лучшим спасателем области стал Артём Рублёв, устранявший последствия паводка в Нижних Сергах
09.12.2020, 07:50 / Общество
Стало известно, где появятся новые выделенные полосы в Екатеринбурге
09.12.2020, 07:15 / Общество
75% заболевших коронавирусом приходится на 7 свердловских городов
08.12.2020, 22:06 / Политика
Владимир Путин утвердил закон о лишении свободы за отчуждение части территории России
08.12.2020, 21:43 / Спорт
"Автомобилист" потерпел девятое поражение подряд, уступив "Авангарду"