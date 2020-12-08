Обновлены данные о свердловских городах со сложной эпидобстановкой по ОРВИ и пневмонии

Среди неблагополучных по ОРВИ территорий - ГО Богданович, Режевской и Нижнетуринский ГО, МО п. Уральский. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор вновь назвал неблагополучные по ОРВИ и пневмонии муниципалитеты Свердловской области. В первую неделю декабря заболели 38,1 тысячи свердловчан, диагноз "внебольничная пневмония" поставлен 4,5 тысячи раз.

Заболеваемость ОРВИ в регионе выше уровня эпидпорога на 32,1% и на 1% ниже уровня прошлой недели.

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, среди неблагополучных по ОРВИ территорий - ГО Богданович, Режевской и Нижнетуринский ГО, МО п. Уральский. Там показатель заболеваемости в 1,5 раза и более выше среднеобластного. В Екатеринбурге на неделю с 30 ноября по 6 декабря зарегистрировано 18 272 заболевших. Это выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 24,2% и выше уровня прошлой недели на 2,6%.

До этого в числе неблагополучных по ОРВИ также значились Верх-Нейвинский, Сухой Лог, ЗАТО Свободный, Кировградский ГО, Ирбит и Карпинск.

Подхвативших внебольничную пневмонию на 11% больше, чем в последнюю неделю ноября.

Показатель выше среднеобластного в 1,5 раза и более зафиксирован в ГО Верхняя Тура, Первоуральск, Сухой Лог, МО г. Среднеуральск, МО п. Уральский, Нижнетуринском, Каменском и Верхнесалдинском ГО, Нижнесергинском МР.

До этого в списке также значились: Верхний Тагил, Рефтинский, Невьянск, Каменск-Уральский, Гаринский ГО, ЗАТО Свободный, Ирбит, Красноуфимск и Краснотурьинск.

Добавим, что, по данным на 7 декабря, коронавирусом на Среднем Урале заразились 49 009 человек. 41,2 тысячи уральцев справились с болезнью. Читайте также: в Екатеринбурге - 27 тысяч заболевших коронавирусом, в Серове - 700.