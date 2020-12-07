Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки и хранения вакцины от COVID-19. Фото: Павел Ворожцов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об утверждении правил хранения и транспортировки вакцины от коронавируса "Спутник V". Документ будет действовать до 1 марта 2021 года.

Согласно постановлению, опубликованному на портале правовой информации, транспортировка препарата должна осуществляться по принципу "холодной цепи", когда на всех четырёх этапах перевозки соблюдается строгий температурный режим. Вакцину необходимо хранить при температуре -18 °С. Свободную циркуляцию воздуха нужно обеспечивать даже при максимальной загрузке оборудования.

На дальние расстояния препарат будет доставлять в авторефрижераторах, а при перевозке на обычном транспорте - в термосумке. Соблюдение температурного режима будет контролироваться терморегистраторами, которые при транспортировке необходимо проверять два раза в день, а после поступления в аптеки и медучреждения - каждый рабочий день.

Напомним, председатель Правительства РФ Михаил Мишустин 3 декабря поручил подготовить правила доставки вакцины от COVID-19 в течение недели.

На прошлой неделе Президент РФ Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса в конце текущей недели. В Москве первые пункты бесплатной вакцинации от коронавируса открылись 5 декабря. Они будут работать ежедневно с 8:00 до 20:00 на базе 70 столичных поликлиник для взрослых. На первом этапе привиться вакциной «Спутник V» смогут сотрудники сфер образования и здравоохранения, а также работники социальных служб.

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