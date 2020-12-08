Число заболевших коронавирусом в Ревде перевалило за 1,5 тысячи

На Среднем Урале сейчас насчитывается семь городов, где за всё время выявили более 1000 заразившихся. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

За последние сутки в Ревде выявили сразу 58 заболевших коронавирусом. Она стала вторым после Екатеринбурга свердловским городом по числу зарегистрированных накануне случаев заражения.

Такое заметное прибавление инфицированных привело к тому, что общее число заразившихся в Ревде перешагнуло очередную отметку - в 1,5 тысячи. С начала пандемии диагноз там подтвердили у 1 532 человек, следует из данных Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

На третьем месте по числу новых случаев оказались Каменск-Уральский и Каменский район. Там число подхвативших COVID-19 увеличилось на 21 до 1 201.

Всего на Среднем Урале сейчас насчитывается семь городов, где за всё время выявили более 1000 заразившихся. Кроме уже названных муниципалитетов ряд лидеров по уровню заболеваемости составляют Екатеринбург (27 211), Нижний Тагил (3 153), Первоуральск (1 288), Верхняя Пышма (1 244) и Берёзовский (1 157).