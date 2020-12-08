Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
8 декабря 2020, 08:34

Число заболевших коронавирусом в Ревде перевалило за 1,5 тысячи

карта коронавируса

На Среднем Урале сейчас насчитывается семь городов, где за всё время выявили более 1000 заразившихся. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

За последние сутки в Ревде выявили сразу 58 заболевших коронавирусом. Она стала вторым после Екатеринбурга свердловским городом по числу зарегистрированных накануне случаев заражения.

Такое заметное прибавление инфицированных привело к тому, что общее число заразившихся в Ревде перешагнуло очередную отметку - в 1,5 тысячи. С начала пандемии диагноз там подтвердили у 1 532 человек, следует из данных Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

На третьем месте по числу новых случаев оказались Каменск-Уральский и Каменский район. Там число подхвативших COVID-19 увеличилось на 21 до 1 201.

Всего на Среднем Урале сейчас насчитывается семь городов, где за всё время выявили более 1000 заразившихся. Кроме уже названных муниципалитетов ряд лидеров по уровню заболеваемости составляют Екатеринбург (27 211), Нижний Тагил (3 153), Первоуральск (1 288), Верхняя Пышма (1 244) и Берёзовский (1 157).

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.12.2020, 08:03 / Общество
Лучшим спасателем области стал Артём Рублёв, устранявший последствия паводка в Нижних Сергах
09.12.2020, 07:50 / Общество
Стало известно, где появятся новые выделенные полосы в Екатеринбурге
09.12.2020, 07:15 / Общество
75% заболевших коронавирусом приходится на 7 свердловских городов
08.12.2020, 22:06 / Политика
Владимир Путин утвердил закон о лишении свободы за отчуждение части территории России
08.12.2020, 21:43 / Спорт
"Автомобилист" потерпел девятое поражение подряд, уступив "Авангарду"