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Общество / Здравоохранение и здоровье
8 декабря 2020, 11:19

Определена стоимость новой детской поликлиники в Серове

детская поликлиника

Здание поликлиники возведут на улице Льва Толстого, 15а. Фото: Павел Ворожцов.

Строительству детской поликлиники в Серове наконец дадут старт. В следующем году в отношении этого объекта планируется заключить концессионное соглашение.

Это следует из распоряжения правительства Свердловской области «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планирует заключение концессионных соглашений в 2021 году».

В документе говорится о том, что здание поликлиники возведут на улице Льва Толстого, 15а. Ожидается, что учреждение здравоохранения сможет обслуживать 500 посетителей в смену. Ориентировочная стоимость работ по созданию объекта составит 558,8 млн рублей.

Отметим, что ранее детская поликлиника в Серове уже включалась в аналогичный список, составленный на этот год. Правда, на тот момент государственная экспертиза проектной документации ещё не была пройдена, и стоимость работ не была определена.

Позже, в феврале 2020 года, проект получил положительное заключение госэкспертизы. Это значит, что в ближайшее время можно будет наконец приступить к его реализации.

Напомним, что Серов давно нуждается в новом здании детской поликлиники. Его необходимость обсуждается на протяжении уже нескольких лет. Ещё в 2018 году сообщалось, что муниципалитет уже подобрал подходящий земельный участок, а Надеждинский металлургический завод заявил о готовности выделить собственные средства на строительство. Однако оно всё никак не начиналось.

В начале этого года на пресс-конференции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева спросили о том, стоит ли городу ждать областного финансирования объекта в этом году. Тогда глава региона пообещал подключиться к проекту сразу, как только будет пройдена экспертиза и определится цена.

Добавим, также в перечень объектов, в отношении которых планируют заключить концессионное соглашение, вошла реконструкция клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребёнка» и строительство центра планирования семьи и репродукции в Екатеринбурге.

Ещё одним таким объектом станет мусоросортировочный завод в Екатеринбурге. Его стоимость составит 11,7 млрд рублей.

Областная газета Свердловской области

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