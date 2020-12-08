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Общество / Здравоохранение и здоровье
8 декабря 2020, 13:12

В Свердловской области за сутки выявлено 382 случая коронавируса

Люди в масках в троллейбусе

Суточная заболеваемость в регионе снижается третий день подряд. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 382 случая новой коронавирусной инфекции выявлено в Свердловской области. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 49 391.

Суточная заболеваемость в регионе снижается третий день подряд. Накануне было выявлено 389 новых пациентов.

По данным на 8 декабря, из больниц по выздороволению выписались более 41 тысячи уральцев, в том числе 386 - за последние сутки. Число выздоровевших вновь превысило число заболевших. Около 7 тысяч свердловчан продолжают лечиться от коронавируса. 741 человек находится в тяжёлом состоянии, 2,5 тысячи - в состоянии средней тяжести.

За последние 24 часа диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+187), Алапаевского района, Арамильского и Артинского, Белоярского ГО, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Горноуральского ГО, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Карпинска, Красноуральска, Красноуфимска, Нижней Салды, Новой Ляли, Нижнесергинского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Пышминского ГО, Полевского, Ревды, Режа, Староуткинска, Сухого Лога, Среднеуральска, Слободо-Туринского района, Талицкого и Шалинского ГО.

Стало известно ещё о 15 скончавшихся пациентах с COVID-19. Крорнавирус унёс жизни уже 1 133 жителей региона.

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