В Свердловской области за сутки выявлено 382 случая коронавируса

Суточная заболеваемость в регионе снижается третий день подряд. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 382 случая новой коронавирусной инфекции выявлено в Свердловской области. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 49 391.

Суточная заболеваемость в регионе снижается третий день подряд. Накануне было выявлено 389 новых пациентов.

По данным на 8 декабря, из больниц по выздороволению выписались более 41 тысячи уральцев, в том числе 386 - за последние сутки. Число выздоровевших вновь превысило число заболевших. Около 7 тысяч свердловчан продолжают лечиться от коронавируса. 741 человек находится в тяжёлом состоянии, 2,5 тысячи - в состоянии средней тяжести.

За последние 24 часа диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+187), Алапаевского района, Арамильского и Артинского, Белоярского ГО, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Горноуральского ГО, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Карпинска, Красноуральска, Красноуфимска, Нижней Салды, Новой Ляли, Нижнесергинского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Пышминского ГО, Полевского, Ревды, Режа, Староуткинска, Сухого Лога, Среднеуральска, Слободо-Туринского района, Талицкого и Шалинского ГО.

Стало известно ещё о 15 скончавшихся пациентах с COVID-19. Крорнавирус унёс жизни уже 1 133 жителей региона.

Читайте также:

На Среднем Урале продлили самоизоляцию до 21 декабря.

Число заболевших коронавирусом в Ревде перевалило за 1,5 тысячи.

В Екатеринбурге - 27 тысяч заболевших, в Серове - 700: карта распространения COVID-19.