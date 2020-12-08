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Общество / Здравоохранение и здоровье
8 декабря 2020, 13:25

Ещё 26 тысяч россиян заболели коронавирусом

Люди в масках зимой идут по улице

Выявлено на 2 тысячи заболевших меньше, чем днём ранее. Фото: Галина Соловьёва

За последние сутки в России выявили 26 097 новых пациентов с подтверждённым коронавирусом. Это на две тысячи человек меньше, чем было зарегистрировано накануне.

Общее число диагнозов COVID-19, поставленных в стране с начала пандемии достигло 2,5 миллиона. В Свердловской области оно перевалило за 49 тысяч. Из больниц по выздоровлению выписались почти 2 миллиона россиян, в том числе 41,5 тысячи свердловчан.

Скончались более 44 жителей страны с подтверждённым коронавирусом, в том числе 562 - за последние сутки.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 80 миллионов тестов на коронавирус, в том числе 323 тысячи - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 540 831 человек.

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Фото: данные на 8 декабря
Фото: данные на 8 декабря

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Областная газета Свердловской области

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