Ещё 26 тысяч россиян заболели коронавирусом

Выявлено на 2 тысячи заболевших меньше, чем днём ранее. Фото: Галина Соловьёва

За последние сутки в России выявили 26 097 новых пациентов с подтверждённым коронавирусом. Это на две тысячи человек меньше, чем было зарегистрировано накануне.

Общее число диагнозов COVID-19, поставленных в стране с начала пандемии достигло 2,5 миллиона. В Свердловской области оно перевалило за 49 тысяч. Из больниц по выздоровлению выписались почти 2 миллиона россиян, в том числе 41,5 тысячи свердловчан.

Скончались более 44 жителей страны с подтверждённым коронавирусом, в том числе 562 - за последние сутки.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 80 миллионов тестов на коронавирус, в том числе 323 тысячи - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 540 831 человек.

Читайте также:

Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки и хранения вакцины от COVID-19.

Фото: данные на 8 декабря

Фото: данные на 8 декабря