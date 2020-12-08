Свердловские пенсионеры стали чаще заражаться коронавирусом

Доля пациентов с коронавирусом старше 65 лет достигла 16,8%. Фото: Павел Ворожцов.

Свердловский оперштаб представил возрастную структуру заболевших коронавирусом за последнюю неделю. На Среднем Урале возросла доля заражённых граждан старше 65 лет.

Она увеличилась с 15,3%, которые были зарегистрированы неделей ранее, до 16,8%.

Также в регионе продолжает расти доля инфицированных несовершеннолетних. Она достигла уже 17,1%. На прошлой неделе показатель составлял 16,5%, а ещё раньше был и вовсе менее 10%.

Большую часть заболевших снова составили свердловчане в возрасте 30-49 лет. На прошедшей неделе 33,1% заразившихся были именно из этой возрастной категории. Их доля немного снизилась - с 34,8%.

Доля заболевших 50-64 лет почти не изменилась - 24,6%. То же можно сказать и о возрастной категории 18-29 лет. Она оказалась менее всего подверженной вирусу - 8,4%.

Фото: региональный оперштаб по борьбе с COVID-19

Напомним, накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал новый указ о продлении действия режима повышенной готовности, введённого из-за коронавируса. Самоизоляция для свердловчан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями продлевается до 21 декабря.