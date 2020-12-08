На Среднем Урале запустили сервис по контролю состояния беременных с COVID-19

В зависимости от самочувствия пациентки электронный дневник должен заполняться с частотой один-три раза в сутки. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области запустили сервис "АИСТ Смарт" для отслеживания состояния беременных женщин с коронавирусом, находящихся на амбулаторном лечении. Мобильное приложение установили уже более 500 жительниц Среднего Урала.

Через сервис "АИСТ Смарт" пациентка из дома сможет получить доступ к электронному дневнику самоконтроля состояния здоровья. Все данные, занесённые в дневник, будут передаваться на контроль участковому врачу, руководителю медорганизации ведения беременности и врачам акушерского дистанционного консультативного центра на базе ОДКБ.

В зависимости от самочувствия пациентки дневник должен заполняться с частотой один-три раза в сутки.

"Каждый случай выявления COVID-19 у беременных берётся на контроль. Если же заболевание протекает бессимптомно, состояние стабильное и пациентка, например, отказывается от госпитализации по каким-либо причинам, то беременная проходит лечение на дому, полностью следуя назначениям лечащего врача и под контролем состояния посредством телефонных патронажей", - объяснил заведующий приёмным отделением областного перинатального центра Николай Анкудинов.

Мобильное приложение сервиса "АИСТ Смарт" установлено у более чем 500 беременных свердловчанок, среди которых жительницы не только больших городов, но и небольших населённых пунктов, сообщает департамент информполитики региона. Внедрение сервиса способствует повышению оказания медпомощи беременным и родильницам, что является одной из приоритетных задач нацпроекта "Здравоохранение".

Отметим, что в октябре 2020 года онлайн-регистр операций кесарева сечения, созданный специалистами Свердловской детской областной больницы и Областного перинатального центра, получил Всероссийскую премию "Первые лица" в области перинатальной медицины. Благодаря этой электронной системе сохраняется информация о каждой женщине на Среднем Урале, которой проводили кесарево сечение.