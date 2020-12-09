75% заболевших коронавирусом приходится на 7 свердловских городов

Согласно карте, только до Таборов до сих пор не добралась инфекция. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в Свердловской области. 75% инфицированных проживают в семи муниципалитетах.

Речь идёт о Екатеринбурге (27 398 заразившихся с начала пандемии), Нижнем Тагиле ( 3 170), Ревде (1 538), Первоуральске (1 322), Верхней Пышме (1 259), Каменск-Уральском и Каменском районе (1 202) и Берёзовском (1 157). В остальных свердловских территориях менее тысячи заболевших.

Если говорить о числе заразившихся за последние сутки, то рейтинг из 7 городов-лидеров выглядит так:

Екатеринбург (+187 новых пациентов),

Первоуральск (+34),

Нижний Тагил (+17),

Верхняя Пышма (+15).

Ревда (+6),

Каменск-Уральский и Каменский район (+1),

Берёзовский (+0).

Эти территории выделены красным цветом на карте Роспотребнадзора. В остальных свердловских территориях менее тысячи инфицированных. Белым остаются выделенными окрестности Таборов, куда до сих пор не добралась инфекция.

Накануне было выявлено 382 случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся в Свердловской области перевалило за 49 тысяч. Около 7 тысяч уральцев остаются на лечении.