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9 декабря 2020, 07:15

75% заболевших коронавирусом приходится на 7 свердловских городов

Карта распространения коронавируса в Свердловской области

Согласно карте, только до Таборов до сих пор не добралась инфекция. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в Свердловской области. 75% инфицированных проживают в семи муниципалитетах.

Речь идёт о Екатеринбурге (27 398 заразившихся с начала пандемии), Нижнем Тагиле ( 3 170), Ревде (1 538), Первоуральске (1 322), Верхней Пышме (1 259), Каменск-Уральском и Каменском районе (1 202) и Берёзовском (1 157). В остальных свердловских территориях менее тысячи заболевших.

Если говорить о числе заразившихся за последние сутки, то рейтинг из 7 городов-лидеров выглядит так:

  • Екатеринбург (+187 новых пациентов),
  • Первоуральск (+34),
  • Нижний Тагил (+17),
  • Верхняя Пышма (+15).
  • Ревда (+6),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (+1),
  • Берёзовский (+0).

Эти территории выделены красным цветом на карте Роспотребнадзора. В остальных свердловских территориях менее тысячи инфицированных. Белым остаются выделенными окрестности Таборов, куда до сих пор не добралась инфекция.

Накануне было выявлено 382 случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся в Свердловской области перевалило за 49 тысяч. Около 7 тысяч уральцев остаются на лечении.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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