Свердловские пенсионеры и дети стали чаще заражаться коронавирусом

Доля заражённых коронавирусом пенсионеров от общего числа инфицированных в регионе составляет 20,5%. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале за прошедшую неделю выросла доля заражённых COVID-19 пенсионеров и детей до шести лет. Остальные социальные группы, наоборот, стали болеть коронавирусом реже.

Согласно данным оперштаба по борьбе с COVID-19 в Свердловской области, доля заражённых коронавирусом пенсионеров от общего числа инфицированных в регионе составляет 20,5% (неделей ранее было 18,9%). Также увеличилась доля заражённых детей до шести лет — с 5,9% до 6,9%.

Основную часть пациентов с COVID-19 — 48,8% — составляют работающие граждане, хотя, по сравнению с показателем предыдущей недели, они стали болеть немного реже. Частотность заражения также снизилась у неработающих граждан трудоспособного возраста, студентов и школьников — до 13,8% (с 14,7% на прошлой неделе), 0,3% (с 0,9%) и 9,8% (с 10,1%) соответственно.

В оперштабе подчёркивают, что социальная структура заболевших подтверждает тренд на стабилизацию ситуации с COVID-19.

Фото: оперштаб по борьбе с коронавирусом в регионе

Отметим, что вчера оперштаб делился информацией о возрастной структуре пациентов с коронавирусом. За неделю доля заражённых граждан старше 65 лет увеличилась до 16,8%, а доля инфицированных несовершеннолетних — до 17,1%.

Напомним, 7 декабря губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал новый указ о продлении действия режима повышенной готовности, введённого из-за коронавируса. Самоизоляция для свердловчан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями продлевается до 21 декабря.

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