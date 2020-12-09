12 тысяч свердловчан с COVID-19 получили лекарства для лечения на дому

12 тысяч свердловчан с COVID-19 получили лекарства для лечения на дому. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области около 12 тысяч заболевших коронавирусом, которые лечатся на дому, получили лекарственные наборы. В ближайшие сутки медикаменты будут доставлены ещё тысяче граждан.

Об этом заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков в ходе сегодняшнего брифинга. По его данным, на дому сейчас лечатся свыше 20 тысяч свердловчан. Часть из них не нуждаются в медикаментозном лечении. Речь идёт о бессимптомных больных, а также о гражданах, которые прошли лечение в больницах и были выписаны на долечивание с отрицательным результатом.

Основная часть пациентов, нуждающихся в лекарствах – около 12 тысяч больных, – получили лекарственные наборы. Около тысячи свердловчан получат медикаменты в ближайшее время. Далее обеспечение лекарствами будет зависеть от того, как изменится ситуация.

Павел Креков отметил, что вопросы, касающиеся обеспечения лекарствами, можно задать, позвонив на горячую линию 122.

Напомним, единая круглосуточная телефонная линия по коронавирусу заработала на Среднем Урале с 3 декабря. На бесплатный номер 122 можно звонить в ситуациях, когда возникают затруднения с получением медицинской помощи, вызовом врача на дом и диагностированием COVID-19. Подробнее читайте здесь.

Добавим, за последние сутки на Среднем Урале выявлено ещё 385 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии инфекцию подхватили 49 776 свердловчан. На лечении в больницах остаются 6 598 граждан с диагнозом COVID-19.

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