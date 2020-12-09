Уральские врачи впервые провели малотравматичную операцию по удалению опухоли пищевода

Уральские врачи провели сложную операцию по удалению опухоли пищевода. Фото: Павел Ворожцов.

Уральские врачи провели сложную операцию по удалению у пациентки опухоли пищевода. Впервые они осуществили подобное хирургическое вмешательство без обширных разрезов.

Операцию провели заведующий торакальным отделением Свердловского областного онкологического диспансера Максим Руденко и руководитель Центра торакальной хирургии тюменской областной клинической больницы №1 Дмитрий Сехниаидзе. Процедура длилась более шести часов, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

После операции пациентка рассказала, что смогла относительно быстро восстановиться, так как опухоль была небольшая, её обнаружили вовремя, при прохождении профосмотра.

Максим Руденко рассказал, что опухоль, расположенная в среднегрудном отделе пищевода, является одной из самых сложных для удаления. Раньше, чтобы получить доступ к новообразованию, врачам приходилось делать два разреза длиной до 20 см на животе и грудной клетке.

Ситуация изменилась после того, как в размах нацпроекта «Здравоохранение» для Свердловского онкодиспансера закупили новое оборудование для малоинвазивной хирургии. Теперь подобные операции проводят через точечные проколы. Так, этой пациентке опухоль удалили через пять таких проколов и разрез на грудной клетке длиной 4 см.

Малотравматичность операций позволяет сократить период восстановления, снизить риск развития осложнений и раньше приступить к курсу химиотерапии, необходимого при данном виде онкопатологии.

Напомним, ранее «Областная газета» рассказывала о том, в каких больницах Свердловской области в 2021 году можно будет пройти диспансеризацию и профилактические осмотры.

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