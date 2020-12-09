Почему коронавирус выявляют именно по ПЦР-тесту?

ПЦР-тест на сегодня остаётся самым эффективным способом вычисления коронавируса у человека. Фото: Алексей Кунилов

До 40 процентов тестов на новый коронавирус, по данным Министерства здравоохранения России, дают ложный результат. В связи с этим пенсионерка из Екатеринбурга Ольга Целовальникова, которая 30 лет проработала на Областной станции переливания крови в Екатеринбурге, поинтересовалась, почему коронавирус выявляют именно ПЦР-тестом, а не по тому же анализу крови.

– Моя дочь переболела коронавирусом, пошла сдавать мазок для выписки и закрытия больничного, но не смогла сделать тест и сдала кровь на анализ, – рассказывает Ольга Целовальникова. – Врач же отказалась принимать результат анализа крови. Почему у нас диагностируют коронавирус только по тестам ПЦР – непонятно, ведь анализы крови всегда были надёжнее других.

Однако специалист лабораторной диагностики не разделяет мнение нашей читательницы.

– Факты обнаружения коронавируса в крови есть, – рассказал «Облгазете» ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики Александр Соловьёв. – Его можно уловить в периоды виремии (проникновения вируса в кровь во время протекания инфекционной болезни. – Прим. «ОГ»), которые, как правило, бывают у тяжелобольных пациентов. Но не каждое инфицирование сопровождается тем, что коронавирус попадает в кровь, поэтому надёжнее вычислять COVID-19 в месте первичного очага, то есть в носоглотке и ротоглотке.

Пока развивается заболевание, в крови, по словам Александра Соловьёва, наблюдаются определённые отклонения по разным показателям. Их может отражать общий анализ крови, биохимические маркеры или коагулограммы, оценивающие свёртываемость крови. Но такие отклонения не специфичны, потому что могут проявляться и при других заболеваниях.

Сегодня анализ крови применяют для выявления антител к коронавирусу. По этому показателю справедливо судить о том, был ли человек инфицирован. Данный анализ позволяет выявить наличие антител двух типов: IgM и IgG. Первые вырабатываются в начале и на пике заражения инфекцией и сигнализируют, что организм борется с вирусом. К концу болезни IgM-антитела постепенно снижаются и исчезают. IgG-антитела вырабатываются в острый период инфекционного процесса, но максимальное их число наблюдается через одну-две недели после выздоровления. Но на данное исследование требуется больше времени – от одних суток до нескольких недель, чем на ПЦР-метод, который позволяет распознать вирус за несколько часов. Тем не менее ПЦР-тест выявляет именно коронавирус, в то время как существующие сейчас анализы крови не нацелены конкретно на это.

В мире для выявления новой коронавирусной инфекции у человека чаще всего берут ПЦР-мазок. По словам Александра Соловьёва, в идеальных лабораторных испытаниях чувствительность этого теста к COVID-19 высока, но не стопроцентная. В клинических условиях она ещё больше снижается в зависимости от нескольких факторов. Первый – срок от момента инфицирования до проведения теста. Вирусная нагрузка, то есть продукция вируса в носоглотке и ротовой полости, различается по срокам. Максимальная – за два дня до появления симптомов и три-четыре дня после. Если тест правильно взят в этот период, то вероятность результата приближена к 100 процентам. Вторая причина ложных результатов тестов – процедура подготовки пациента. Чистка зубов, полоскание рта или использование спрея для носа перед проведением процедуры может усложнить прохождение реакции ПЦР. И третий аспект – по словам нашего эксперта, мазок должен быть взят и в носоглотке, и в ротоглотке – это увеличивает шансы получения достоверного результата.

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Опубликовано в №231 от 10.12.2020