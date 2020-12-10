65% диагнозов COVID-19 поставлено жителям трёх свердловских городов. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области обновили данные по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. С начала пандемии более 65% диагнозов COVID-19 поставлено жителям трёх городов ‒ Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Ревды.

По данным на 9 декабря, за всё время в столице Урала было зарегистрировано 27 630 заболевших, в Нижнем Тагиле ‒ 3 180, а в Ревде ‒ 1 562, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. Больше всего инфицированных за сутки выявлено в первом по списку городе ‒ 187 человек.

Более тысячи заболевших с начала пандемии также зарегистрировали в Первоуральске ‒ 1 324, Верхней Пышме ‒ 1 262, Каменске-Уральском и Каменском районе ‒ 1 217, а также в Берёзовском ‒ 1 158.

Как ранее сообщала "Областная газета", с начала пандемии коронавирус официально подтверждён у 49 776 свердловчан (+385 за предыдущие сутки). Общее число выздоровевших достигло 42 030. На лечении остаются около семи тысяч граждан.

Известно, что состояние 624 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 3 421 – как средней степени тяжести. Также за предыдущие 24 часа зарегистрировано 15 случаев смерти больных COVID-19, всего – 1 148.

Добавим, по данным оперштаба, на Среднем Урале около 12 000 заболевших коронавирусом, которые лечатся на дому, получили лекарственные наборы. В ближайшие сутки медикаменты будут доставлены ещё тысяче граждан.

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