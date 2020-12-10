Проектный комитет одобрил региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения

В Свердловской области уже сформированы планы по развитию первичной помощи. Фото: Владимир Мартьянов

Проектный комитет национального проекта «Здравоохранение» одобрил региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения. Их реализация запланирована с 1 января 2021 года по 2025 год.

Как сообщает Telegram-канал Минздрава РФ, заседание проектного комитета провела заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова. В нём принял участие министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Согласно представленным на рассмотрение проектам, предварительно заявлено приобретение 19 080 единиц автотранспорта (из них 2 000 «опережающая» отгрузка Минпромторга в 2020 году), приобретение 88 006 единиц медицинского оборудования и 10 784 объектов капитального ремонта, реконструкции и строительства.

Проектами модернизации также предусмотрено обеспечение доступности медицинской помощи для жителей малых населённых пунктов и отдалённых территорий и устранение кадрового дефицита.

Региональные программы уже прошли экспертную оценку межведомственной рабочей группы и рабочей группы Правительства РФ, в состав которых входят представители Минздрава, Минстроя, Минтранса, Минпромторга, Минэкономразвития, Минфина и других министерств и ведомств. Программы оценивались комплексно в части территориального планирования, инфраструктуры и особенностей транспортной доступности, кадрового обеспечения. При формировании программ учитывались климатогеографические и социально-экономические особенности регионов. Рекомендации рабочих групп направлены в субъекты РФ для учёта в работе.

«В целом региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения получили одобрение проектного комитета», - говорится в сообщении Минздрава РФ.

Ожидается, что указанные программы будут утверждены главами субъектов РФ 15 декабря 2020 года.

Модернизация первичного звена здравоохранения реализуется во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Ранее глава Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переносе начала модернизации первичного звена здравоохранения на 1 января 2021 года. Ранее старт модернизации был запланирован на 1 июля 2020 года.

Напомним, ранее в ходе рабочего визитав Свердловскую область Михаил Мурашко обсудил с губернатором Евгением Куйвашевым перспективы развития первичного звена здравоохранения в регионе. По словам министра, уже сформированы планы по развитию первичной помощи.

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