В России COVID-19 обнаружили у 27 927 человек за сутки

В России выявили ещё 27 927 заболевших коронавирусом. Это на 1 737 человек больше, чем было зарегистрировано накануне.
По информации оперативного штаба по борьбе с COVID-19, новые случаи заражения подтверждены во всех 85 регионах страны. В Москве обнаружили 6 730 новых инфицированных, в Санкт-Петербурге - 3 774. Свердловская область по количеству заболевших, выявленных за последние сутки, разместилась на седьмом месте в стране.
За всё время пандемии в России COVID-19 подхватили уже 2 569 126 россиян. Большинство граждан - 2 033 669 человек - уже выздоровели. За последний день число поправившихся увеличилось на 25 887.
45 280 инфицированных умерли. Смерти 562 из них задокументировали за последние 24 часа.
Напомним, максимальный на даный момент уровень суточной заболеваемости был отмечен 6 декабря. Тогда сообщалось о 29 039 подхвативших инфекцию россиянах.
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