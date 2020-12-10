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Общество / Здравоохранение и здоровье
10 декабря 2020, 13:29

В России COVID-19 обнаружили у 27 927 человек за сутки

прохожие в масках

В России выявили ещё 27 927 заболевших коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

В России выявили ещё 27 927 заболевших коронавирусом. Это на 1 737 человек больше, чем было зарегистрировано накануне.

По информации оперативного штаба по борьбе с COVID-19, новые случаи заражения подтверждены во всех 85 регионах страны. В Москве обнаружили 6 730 новых инфицированных, в Санкт-Петербурге - 3 774. Свердловская область по количеству заболевших, выявленных за последние сутки, разместилась на седьмом месте в стране.

Фото: стопкоронавирус.рф

За всё время пандемии в России COVID-19 подхватили уже 2 569 126 россиян. Большинство граждан - 2 033 669 человек - уже выздоровели. За последний день число поправившихся увеличилось на 25 887.

45 280 инфицированных умерли. Смерти 562 из них задокументировали за последние 24 часа.

Фото: стопкоронавирус.рф

Напомним, максимальный на даный момент уровень суточной заболеваемости был отмечен 6 декабря. Тогда сообщалось о 29 039 подхвативших инфекцию россиянах.

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Областная газета Свердловской области

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