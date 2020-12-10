Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
10 декабря 2020, 13:37

Число жертв COVID-19 на Среднем Урале увеличилось на 14

скорая помощь

Общее число жертв коронавируса в Свердловской области возросло до 1 162. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области зарегистрировали ещё 14 случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв этого заболевания в регионе возросло до 1 162.

Об этом сообщили в региональном и федеральном оперштабах по борьбе с COVID-19.

Напомним, два предыдущих дня на Среднем Урале подтверждали 15 летальных исходов.

В целом в России сегодня сообщили о 562 умерших. За всё время пандемии от коронавирусной инфекции скончались 45 280 россиян. Более половины всех летальных исходов приходится на восемь субъектов РФ, в каждом из которых задокументировали уже более 1000 смертей. Свердловская область входит в число этих регионов, располагаясь в списке на седьмом месте.

Фото: по данным стопкоронавирус.рф

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.12.2020, 22:33 / Общество
В Кольцово скончался пассажир рейса Омск–Москва
10.12.2020, 21:10 / Общество
Владимир Путин побеседовал с 97-летней медсестрой, прошедшей Великую Отечественную войну
10.12.2020, 20:12 / Культура
Группа "Чайф" представит свой новый альбом 12 декабря
10.12.2020, 19:27 / Общество
В России под отзыв попали более 4 тысяч автомобилей Mercedes-Benz
10.12.2020, 18:30 / Общество
Спустя пять лет: одну из улиц Екатеринбурга назовут в честь Александра Матвеева