Число жертв COVID-19 на Среднем Урале увеличилось на 14

Общее число жертв коронавируса в Свердловской области возросло до 1 162. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области зарегистрировали ещё 14 случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв этого заболевания в регионе возросло до 1 162.

Об этом сообщили в региональном и федеральном оперштабах по борьбе с COVID-19.

Напомним, два предыдущих дня на Среднем Урале подтверждали 15 летальных исходов.

В целом в России сегодня сообщили о 562 умерших. За всё время пандемии от коронавирусной инфекции скончались 45 280 россиян. Более половины всех летальных исходов приходится на восемь субъектов РФ, в каждом из которых задокументировали уже более 1000 смертей. Свердловская область входит в число этих регионов, располагаясь в списке на седьмом месте.

Фото: по данным стопкоронавирус.рф