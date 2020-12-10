Вакцина "Урал" от коронавируса выходит на доклинический этап исследований

Вакцина разрабатывается заводом "Медсинтез". Фото: Галина Соловьёва

Вакцина "Урал" против COVID-19 выходит на этап доклинических исследований. Её разработкой занимается завод "Медсинтез".

"Собираем снова учёных. Мы создаём генетическую вакцину "Урал" для борьбы с COVID. Вышли на доклинику", - передают РИА Новости слова депутата Госдумы, члена комитета по охране здоровья Александра Петрова, сказанные на научно-практическом форуме о новейшей генетике.

Он также сообщил, что сейчас находится в Екатеринбурге.

Напомним, что в ноябре Александр Петров сам переболел коронавирусом. Тогда же он заявлял, что собирается бороться с вирусом, сделав вакцину "Урал".

В этом году депутат Госдумы был награждён знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" I степени. Александр Петров является председателем наблюдательного совета некоммерческого партнёрства "Уральский биомедицинский кластер", ранее он занимал должность председателя совета директоров ООО "Завод Медсинтез" (г. Новоуральск). Благодаря ему на Среднем Урале началось производство препарата "Триазавирин", который применяют для лечения коронавируса.

Напомним, что в августе Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России зарегистрирована первая вакцина от COVID-19 в мире. "Спутник V" была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи. В начале декабря глава страны поручил начать массовую вакцинацию населения.

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