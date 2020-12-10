Свердловская область получила тысячу доз вакцины от COVID-19 «Спутник V». Фото: департамент информполитики Свердловской области.

В Екатеринбург из Москвы прибыла тысяча доз вакцины от коронавируса «Спутник V». В первую очередь прививки поставят медикам, работающим в «красных зонах», в амбулаторных службах и в скорой.

Как ранее заявлял замгубернатора Свердловской области Павел Креков, в тестовом режиме вакцину также будут ставить педагогам, сотрудникам правоохранительных органов. Кроме того, испытать «Спутник V» на себе могут обычные граждане. Для этого необходима консультация с врачом, который выяснит нет ли противопоказаний.

Во всех случаях делается ПЦР-анализ, чтобы вакцина не ставилась уже заболевшему человеку. В ряде случаев может потребоваться биохимический или общий анализ крови. Это решит врач при консультации.

По словам главного эпидемиолога регионального министерства здравоохранения Галины Борисевич, вакцина предназначена для граждан от 18 до 60 лет. При этом важно, чтобы за последние шесть месяцев они не болели коронавирусом. Также при постановке вакцины учитываются хронические заболевания.

Вакцина «Спутник V» двухфазная, ставится дважды с промежутком в 21 день. Она транспортируется в двух вариантах упаковки: индивидуальные ампулы на одного человека нужно использовать в течение 30 минут, ампулы на пять человек – в течение двух часов. Перевозится и хранится вакцина при -18 ºС.

До конца года в регион должны прийти ещё 3 700 доз вакцины, напоминает оперштаб.

Глава региона Евгений Куйвашев в Instagram отметил, что вакцину будут ставить в 18 больницах, в том числе в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Серове, Каменске-Уральском.

Массовая вакцинация начнётся в январе 2021 года. Основную часть желающих привьют в течение января-февраля, частично марта. Всё будет добровольно и бесплатно.

Напомним, ранее на Средний Урал поступила небольшая партия вакцины. Тогда прививки от коронавирусной инфекции поставили почти 30 свердловчан. Большинство из них – сотрудники медучреждений. Также были вакцинированы заместитель губернатора Павел Креков и министр здравоохранения региона Андрей Карлов.

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