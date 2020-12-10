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Общество / Здравоохранение и здоровье
10 декабря 2020, 15:56

Нейрохирургия ГКБ №40 в Екатеринбурге возвращается к плановой работе

Скорая помощь

К штатной работе корпус вернётся после выпики всех пациентов с коронавирусом. Фото: Владимир Мартьянов.

Власти Свердловской области возвращают к плановой работе ещё одно медучреждение, которое ранее было перепрофилировано под приём пациентов с коронавирусом. Речь идёт о нейрохирургическом корпусе екатеринбургской ГКБ № 40.

"К штатной работе корпус вернётся после того, как все госпитализированные туда пациенты с коронавирусом и пневмониями будут выписаны, а после пройдёт необходимая дезинфекция помещений", - сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19 на Среднем Урале.

Напомним, что в конце ноября из списка инфекционных стационаров также были исключены отделение медцентра "Бонум", расположенное по адресу Бардина, 9 в Екатеринбурге, и центр медицинской реабилитации "Озеро Чусовское".

По словам замгубернатора Свердловской области Павла Крекова, постепенное возвращение больниц к оказанию плановой помощи связано с тем, что в последнее время число выписанных из больниц превышает количество новых заболевших COVID-19, а количество свободных коек увеличивается. Отметим, что за прошедшие сутки на Среднем Урале было выявлено 392 случая коронавируса, а из больниц выписано 396 пациентов, переболевших COVID-19.

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