В Свердловской области начали выдавать лекарства больным коронавирусом до получения результата теста на COVID-19

Бесплатные препараты для больных коронавирусом, которые лечатся на дому, сейчас должны выдавать до получения результата теста на COVID-19. Фото: Галина Соловьева

Выдача бесплатных препаратов для больных коронавирусом, которые лечатся на дому, началась в Свердловской области в ноябре (см. «ОГ» №220 от 25.11.2020). Но если эти лекарства, согласно федеральным рекомендациям, полагаются всем, у кого есть явные симптомы коронавируса, то в нашем регионе бесплатные препараты стали выдавать только тем, у кого COVID-19 подтверждён тестом, и лишь недавно изменили это решение.

Необходимость есть

– Люди, заболевшие коронавирусом и лечащиеся на дому, имеют право на лекарства без подтверждения болезни тестом, – считает главный доверенный врач Федерации профсоюзов Свердловской области Владимир Бондарчук. – Люди по-прежнему долго ждут результатов ПЦР-тестов, а значит, не получает соответствующего лечения, что может привести к ухудшению самочувствия. К тому же значительная часть тестов даёт ложные результаты, а у кого-то из больных вируса уже может не быть в рото- или носоглотке, из которых берут мазок, или же у него могут просто неправильно взять биоматериал для анализа. В таких случаях человек может оказаться действительно больным коронавирусом, но лишиться необходимого лечения.

Вскоре выяснилось, что Министерство здравоохранения России направило разъяснения по вопросам использования бесплатных препаратов для лечения больных коронавирусом в амбулаторных условиях руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья. Согласно этому документу, лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 необходимо начинать с момента постановки диагноза, независимо от лабораторного подтверждения согласно Временным методическим рекомендациям «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

«Скрытый» приказ

– Исходя из лекарственного обеспечения, мы будем обеспечивать бесплатными лекарственными препаратами и «подозрительные» категории населения тоже, – сказал на встрече с журналистами заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, когда рассказывал о начале выдачи бесплатных средств для лечения больных коронавирусом на дому в нашем регионе. Это было ещё до выхода федеральных рекомендаций по данному вопросу.

Журналист «Облгазеты» стал выяснять, кому всё-таки выдают бесплатные препараты для лечения коронавируса на дому в нашем регионе.

– Бесплатные лекарства получают больные с подтверждённым коронавирусом и пациенты, которых выписали из больницы, но они продолжают лечение на дому, – сказали «Облгазете» в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области. – Люди с симптомами коронавируса при отрицательном тесте, которые действительно болеют этой инфекцией, составляют ничтожно малый процент. Выдавать такие препараты всем пациентам с симптомами коронавируса опасно для их здоровья. Клинические проявления COVID-19 схожи со многими другими болезнями, в первую очередь – с ОРВИ, а лекарства для лечения коронавируса сильные и специфические. От федерального Минздрава никаких уточнений и разъяснений по этому вопросу не было.

Однако через несколько дней после этого разговора, 4 декабря, минздрав Свердловской области издал приказ №2234-п, который вносит изменения в предыдущий приказ №2066 «Об организации обеспечения лекарственными средствами пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях». И новый приказ полностью дублирует формулировку из рекомендаций федерального Минздрава. Получается, что бесплатные препарата положены больным коронавирусом до получения теста, но эта информация известна не всем. Даже в оперштабе, где должны знать всю актуальную информацию о коронавирусе, уже после выхода приказа «Облгазете» по-прежнему отвечали, что бесплатные лекарства положены только больным с положительным результатом теста на наличие COVID-19. К слову, приказ №2234-п на момент выхода материала «Облгазеты» по-прежнему был опубликован только на сайте регионального минздрава – на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области, где публикуются все официальные документы региона, его нет.

Желание подстраховаться?

– Бесплатные препараты в нашем регионе сейчас положены всем лечащимся на дому, у кого есть клинические симптомы коронавируса, но пока нет результата теста, – комментирует «Облгазете» главный внештатный специалист по инфекционным болезням Свердловской области, главный врач инфекционной больницы в Нижнем Тагиле Марина Холманских. – Если тест у такого человека окажется отрицательным, то ему скорректируют назначенное лечение. Разговаривала с врачом одной из поликлиник в Нижнем Тагиле – там препараты от COVID-19 уже выдают в соответствии с изменениями, но, вероятно, эту информацию пока довели не до всех.

Руководитель Свердловской общественной организации по защите прав пациентов Максим Стародубцев считает, что такая ситуация связана с желанием перестраховаться.

– Исполнители на местах боятся нецелевого финансирования и проблем с учётом препаратов. Опасаются, что они выдадут все лекарства, а потом начнутся вопросы, на основании чего они раздали препараты таким-то больным, кому они, вероятно, и не положены, – говорит Максим Стародубцев. – Федеральное руководство должно было императивно всё это сделать и проследить. Надо было сразу на местах взять определённую политическую ответственность за либерализацию в выдаче лекарств от коронавируса, но этого не сделали. Всё вместе и внесло лепту в такой рост заболеваемости и смертности от коронавируса в регионе.

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Опубликовано в №232 от 11.12.2020