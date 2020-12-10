Свердловские санврачи не исключают вспышки кори из-за низкого уровня вакцинации

На сегодняшний день план по профилактических прививок против кори выполнен только на 72,3%. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области фиксируется низкий уровень иммунизации населения против кори. Санврачи призывают всех не вакцинированных уральцев поставить прививку, чтобы избежать вспышек вирусного заболевания.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в 2020 году в регионе не зарегистрировали ни одного случая кори. При этом из-за того, что пандемия коронавируса временно приостанавливала вакцинацию населения в первой половине года, объём иммунизации на Среднем Урале снизился. В настоящее время план по профилактических прививок против кори, предусмотренный национальным календарём, выполнен только на 72,3%.

Это может привести к вспышкам заболевания. До введения программы вакцинопрофилактики против кори в Свердловской области обнаруживали до 80 тыс. случаев заболевания ежегодно, зато в период с 2000 по 2015 годы выявили только 20 инфицированных.

В 2016 году в регионе зарегистрировали вспышку кори с 76 заболевшими. Врачам пришлось экстренно прививать тех, у кого нет иммунитета к вирусу. В 2019 году подтвердилось 98 случаев этого заболевания.

Чтобы избежать повторения подобных ситуаций, эпидемиологи призывают свердловчан поставить прививку. В области достаточно необходимой вакцины.

Для проведения иммунизации взрослые уральцы могут обратиться в поликлинику по месту жительства, детям прививки ставят в образовательных организациях.