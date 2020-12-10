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Общество / Здравоохранение и здоровье
10 декабря 2020, 17:36

В Екатеринбурге врачи спасли беременную женщину с инсультом и её ребёнка

Когда малышка смогла дышать самостоятельно, её перевели в отделение патологии новорожденных №1.

Первый этап вмешательства проходил в одной из ангиографических операционных СОКБ №1.  Фото: пресс-служба СОКБ №1

В Екатеринбурге врачи спасли беременную женщину, у которой произошёл геморрагический инсульт, и сохранили жизнь её ребёнку, родившемуся раньше срока. 34-летней жительнице Полевского стало плохо по дороге в женскую консультацию: у неё сильно заболела голова.

Как рассказали в пресс-службе СОКБ №1, из Полевского женщину, находившуюся на 34-й недели беременности, доставили в Областной перинатальный центр на базе Областной детской клинической больницы, а оттуда – на консультацию к неврологу в СОКБ №1.

Как показало МРТ, из-за разрыва артериальной аневризмы (патологически расширенного участка сосуда) головного мозга у пациентки произошёл геморрагический инсульт (внутримозговое кровоизлияние). Существовал риск повторного кровоизлияния.

При этом, беременной пациентке нельзя было выполнять внутрисосудистое вмешательство, которое проводится под контролем рентгенологического оборудования с применением контраста. В то же время, искусственно вызывать роды также было нельзя. Посовещавшись, врачи решили сначала провести кесарево сечение, а уже потом - операцию по закупорке разорвавшееся аневризмы.

Первый этап вмешательства проходил в одной из операционных СОКБ №1. 

«Слаженность и оперативность действий команды смежных специалистов позволила спасти молодую женщину и дать жизнь маленькому человечку», – рассказала заместитель главного врача ОДКБ по акушерству и гинекологии Алёна Каюмова.

Второй этап успешно выполнили рентгенохирурги СОКБ №1, которые закрыли разорвавшуюся аневризму специальными спиралями.

Новорожденную забрала подоспевшая реанимационная бригада Екатеринбургского клинического перинатального центра (ЕКПЦ). Ребёнка доставили в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, где девочке была оказана необходимая медицинская помощь в неотложном порядке. Когда малышка смогла дышать самостоятельно, её перевели в отделение патологии новорожденных №1.

Благодаря тому, что молодую маму прооперировали в кратчайшие сроки, её восстановление прошло довольно быстро. После выписки из СОКБ №1 она отправилась в Екатеринбургский клинический перинатальный центр, где теперь ждёт выписки уже вместе с дочерью.

Областная газета Свердловской области

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