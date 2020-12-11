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Общество / Здравоохранение и здоровье
11 декабря 2020, 07:15

Нижнесергинский район сравнялся с Режом по числу случаев коронавируса

автобус, коронавирус

В Екатеринбурге с начала пандемии подтвердили 27 838 случаев заражения коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области обновили данные о распространении коронавируса. За последние сутки Нижнесергинский район, где заболели ещё два человека, сравнялся по числу выявленных случаев заражения с Режом.

С начала пандемии в обоих муниципалитетах обнаружили по 549 инфицированных. Нижнесергинский район и Реж делят 11-ю строчку в списке городов по числу заболевших, следует из данных Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Десятка лидеров не изменилась. В неё входят Екатеринбург (27 838 случаев), Нижний Тагил (3 192), Ревда (1 633), Первоуральск (1 338), Верхняя Пышма (1 265), Каменск-Уральский и Каменский район (1 222), Берёзовский (1 158), Серов (716), Красноуфимск и Красноуфимский район (663), а также Краснотурьинск (562).

Меньше всего случаев заражения подтвердили в пгт Малышева (6), Пелыме (5) и Гарях (4).

Напомним, накануне на Среднем Урале выявили 392 заболевших коронавирусом. Общее число инфицированных в регионе превысило 50 тысяч.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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