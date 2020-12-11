В Свердловской области впервые зафиксировали более 400 случаев коронавируса за сутки

В Свердловской области установлен новый суточный рекорд по заболеваемости COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области за сутки зафиксировали 402 случая коронавируса. Это новый рекорд в регионе за весь период пандемии.

Предыдущий рекорд суточной заболеваемости на Среднем Урале был установлен 27 ноября. Тогда сообщалось о 399 заболевших. Накануне диагноз COVID-19 подтвердили у 392 свердловчан.

По данным оперштаба, за последние сутки инфекцию выявили у жителей Екатеринбурга (+219), Асбеста, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Ивделя, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижней Туры, Первоуральска, Ревды, Режа, Староуткинска, Сухого Лога, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова и других муниципалитетов.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 50 570 свердловчан. Из них 42 831 уже выздоровели, в том числе 405 человек выписались из больниц за последние сутки. На лечении остаются около семи тысяч граждан. Состояние 592 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 3 443 – как средней степени тяжести. Они проходят лечение в государственных и муниципальных медучреждениях.

Также за последние 24 часа зарегистрировано рекордное количество летальных исходов – 17. Всего жертвами вируса стали 1179 человек.

Ранее «Областная газета» сообщала, что в Екатеринбург из Москвы прибыла тысяча доз вакцины от коронавируса «Спутник V». В первую очередь прививки поставят медикам, работающим в «красных зонах», в амбулаторных службах и в скорой.

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