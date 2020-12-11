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Общество / Здравоохранение и здоровье
11 декабря 2020, 13:06

Коронавирус выявили ещё у 28 585 россиян

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Коронавирус выявили ещё у 28 585 россиян. Фото: Галина Соловьёва.

За сутки в России выявлено 28 585 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Общее число диагнозов COVID-19 с начала пандемии достигло 2 597 71.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 7 215. Свердловская область находится на седьмой строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватили более 400 человек. Это новый рекорд в регионе за весь период пандемии.

Фото: стопкоронавирус. рф

За последние сутки из российских больниц был выписан 26 171 человек. Всего в стране число выздоровевших россиян увеличилось до 2 059 840.

Фото: стопкоронавирус.рф

Также за сутки зафиксировано 613 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 45 893 человека.

Накануне сообщалось о 27 927 случаях коронавируса.

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Областная газета Свердловской области

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