Коронавирус выявили ещё у 28 585 россиян. Фото: Галина Соловьёва.

За сутки в России выявлено 28 585 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Общее число диагнозов COVID-19 с начала пандемии достигло 2 597 71.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 7 215. Свердловская область находится на седьмой строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватили более 400 человек. Это новый рекорд в регионе за весь период пандемии.

Фото: стопкоронавирус. рф

За последние сутки из российских больниц был выписан 26 171 человек. Всего в стране число выздоровевших россиян увеличилось до 2 059 840.

Фото: стопкоронавирус.рф

Также за сутки зафиксировано 613 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 45 893 человека.

Накануне сообщалось о 27 927 случаях коронавируса.