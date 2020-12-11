Коронавирус выявили ещё у 28 585 россиян

За сутки в России выявлено 28 585 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Общее число диагнозов COVID-19 с начала пандемии достигло 2 597 71.
По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 7 215. Свердловская область находится на седьмой строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватили более 400 человек. Это новый рекорд в регионе за весь период пандемии.
За последние сутки из российских больниц был выписан 26 171 человек. Всего в стране число выздоровевших россиян увеличилось до 2 059 840.
Также за сутки зафиксировано 613 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 45 893 человека.
Накануне сообщалось о 27 927 случаях коронавируса.
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