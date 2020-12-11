Жители серовских посёлков отстояли неотложку

Жители сёл в окрестностях Серова отстояли оказание неотложной помощи в 2021 году, но это не значит, что в других муниципалитетах Свердловской области оптимизация здравоохранения будет свёрнута. Фото: Алексей Кунилов

В конце ноября фельдшеров и водителей неотложки сразу нескольких посёлков Серовского городского округа – Красноглинного, Красноярки и Ларьковки – уведомили о том, что с 1 февраля следующего года их ставки будут сокращены. Что касается вызовов по неотложной медицинской помощи, то их обслуживание будет вестись лишь в рабочие дни фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и общих врачебных практик (ОВП). В остальное время на вызовы будет ездить скорая из Серова. Новость вызвала такой резонанс среди жителей, что было принято решение – менять ничего не будут.

В начале декабря серовские СМИ сообщили о том, что в магазинах посёлка Красноглинный собирают подписи под обращением к главе региона Евгению Куйвашеву с просьбой «не оставлять население без неотложной медицинской помощи». Сейчас при ОВП работает четыре бригады неотложки. Кроме Красноглинного они обслуживают три ближайших посёлка (Сотрино, Новое Сотрино и Первомайский) и пять деревень (Магина, Семёнова, Морозкова, Поспелкова и Еловый Падун) – в общей сложности в этих населённых пунктах живёт около 2 тысяч человек. По будням с 8 до 16 принимают пациентов и ездят на вызовы фельдшеры ОВП и ФАПов, в вечернее время дежурный телефон передаётся бригаде неотложки. Если пациенту требуется срочная госпитализация, местные медики вызывают коллег с городской станции скорой помощи для транспортировки на специально оборудованной машине. Но от райцентра до Красноглинного – 66 километров. Успеют ли они доехать вовремя, если экстренная помощь понадобится кому-то посреди ночи?

Начали собирать подписи и в посёлке Ларьковка (в 37 километрах от Серова), а затем создали онлайн-петицию жители серовского посёлка Красноярка. Он находится сравнительно недалеко от города – в 22 километрах, но посёлок пересекает железная дорога, что порой также затрудняет оперативное прибытие скорой помощи. Под петицией оставили подписи полторы сотни человек.

Причина решения о реорганизации оказалась простой – необходимо было привести работу неотложки в муниципалитете в соответствие с требованиями федерального законодательства. В таких небольших населённых пунктах, как Красноглинный, она должна оказываться только в рабочие часы медпунктов. Однако в Серовском городском округе, с учётом транспортной доступности, неотложка фактически заменила в понимании жителей скорую помощь, будучи гораздо оперативнее: серовские медики не успевают доехать до пациента в посёлке за 20 минут, как того требуют стандарты. Поэтому реорганизация закончилась, не начавшись.

– Силами Серовской городской больницы оказание круглосуточной неотложной помощи населению будет продолжено. С 1 февраля 2021 года никаких изменений не последует, – прокомментировал «Облгазете» пресс-секретарь учреждения Олег Романов. «Облгазета» будет следить за ситуацией.

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