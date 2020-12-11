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Общество / Здравоохранение и здоровье
11 декабря 2020, 19:29

Михаил Мишустин заявил, что Россия занимает лидирующие позиции в вакцинации от COVID-19

Михаил Мишустин

По словам Михаила Мишустина, до конца года субъекты РФ получат более 480 тыс. доз вакцины от COVID-19.Фото: пресс-служба Кремля.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл 11 декабря встречу с производителями отечественных вакцин от коронавируса. Он отметил, что Россия стала мировым лидером в вакцинации населения от COVID-19.

В ходе встречи председатель Правительства заявил, что вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная научным центром "Вектор", находится сейчас на этапе постклинических испытаний. По его словам, результаты испытаний подведут в январе, и в том же месяце начнётся широкое применение препарата.

"Уже сегодня можно сказать, что Россия занимает лидирующие позиции в мире по организации вакцинации людей. Мы гордимся нашими учёными и врачами, без которых эти успехи были бы невозможны", - передаёт слова Михаила Мишустина пресс-служба кабмина.

Он добавил, что первые партии вакцины "Спутник V" уже прибыли в большинство регионов страны, а до конца года субъекты РФ получат более 480 тыс. доз препарата.

Напомним, что в Свердловскую область партия из 1 тысячи доз вакцин от коронавируса "Спутник V" поступила 10 декабря. Первыми вакцинацию пройдут медики, работающие в "красных зонах", педагоги и сотрудники правоохранительных органов. Также протестировать препарат смогут обычные жители Свердловской области.

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