В Екатеринбурге – более 28 тысяч заболевших: карта распространения COVID-19 на Среднем Урале

С начала пандемии в на Среднем Урале выявлено 50 570 случая заражения COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

Санитарные врачи обновил карту распространения новой коронавирусной инфекции по территории региона. В Екатеринбурге число заболевших превысило 28 тысяч человек.

Согласно данным, приведённым на сайте управления Роспотребнадзора по Свердловской области, с начала пандемии в на Среднем Урале выявлено 50 570 случая заражения COVID-19. 28 057 из них приходятся на Екатеринбург (+219 заболевших за прошлые сутки). Далее следую Нижний Тагил - 3210 случаев заражения, Ревда (1637), Первоуральск (1350), Верхняя Пышма (1274), Каменск-Уральский и Каменский район (1233) и Берёзовский (1176).

Внизу таблицы без изменений: меньше всего заболевших выявлено в небольших отдалённых населённых пунктах: В Гарях заболели четыре человека, в Пелыме - пятеро, в ПГТ Малышева - шестеро. С инфекцией по-прежнему не столкнулись жители Таборов. Эта территория единственная отмечена на карте Роспотребнадзора белым цветом.

Напомним, накануне в Свердловской области впервые выявили более 400 случаев коронавируса за сутки. Также зафиксировано рекордное число смертей: от COVID-19 скончались 17 свердловчан.