Число заболевших коронавирусом в мире превысило 70 миллионов человек

Более 45 млн заболевших вылечились, почти 1,6 млн – скончались. Фото: скриншот статистики Университета Джонса Хопкинса

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией по всему миру с начала пандемии превысило 70 млн человек. Более 45 млн заболевших вылечились, почти 1,6 млн – скончались.

По данным статистики Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на утро 12 декабря, во всём мире выявлено 71 081 574 случая COVID-19. Больше всего заболевших в США (15 842 789), Индии (9 826 775) и Бразилии (6 836 227). В России коронавирусом заболели 2 597 71 человек (по данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции). Накануне в стране зафиксировали 28 585 cлучаев заражения. Замыкает первую пятёрку стран по числу подтверждённых диагнозов - Франция (2 405 210).

С начала пандемии болезнь унесла жизни 1 594 777 человек по всему миру. Больше всего летальных случаев зафиксировано в США (295 450), Бразилии (180 437 ) и Индии (142 628). Далее следуют Мексика (113 019) и Великобритания (63 603). В России от коронавируса умерли 45 893 человека (из них 613 - за прошлые сутки).

Во всём мире с болезнью справились 45 349 922 человек. Лидерами по этому показателю стали Индия (9 324 328), США (6 135 314) и Бразилия (6 078 287). В России, по данным федерального оперштаба, от коронавируса излечились 2 059 840 жителей страны - это четвёртый показатель в мире. В том числе за последние сутки из больниц выписались 26 171 пациент. Замыкает пятёрку стран по числу излечившихся Аргентина (1 324 792).

Напомним, накануне в Свердловской области впервые выявили более 400 случаев коронавируса за сутки. Также зафиксировано рекордное число смертей: от COVID-19 скончались 17 свердловчан.

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