Скончались ещё 16 свердловчан с COVID-19

С начала пандемии болезнь унесла жизни 1 195 жителей региона. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области от коронавируса скончались ещё 16 человек. С начала пандемии болезнь унесла жизни 1 195 жителей региона.

Информацию о 16 летальных исходах на Среднем Урале подтвердили федеральный и региональный оперативные штабы по борьбе с инфекцией.

«Зарегистрировано 16 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 1 195», - говорится в сообщении регионального оперштаба.

Напомним, накануне на Среднем Урале был побит суточный рекорд смертности от коронавируса: скончались 17 пациентов с подтверждённым диагнозом.

В целом по России за минувшие сутки умерли 560 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. С начала пандемии жертвами заболевания в стране стал 46 453 человек.