За сутки коронавирусом заболели 389 свердловчан

С начала пандемии новой коронавирусной инфекцией заболели 51 360 свердловчан. Фото: Галина Соловьева

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 389 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии новой коронавирусной инфекцией заболели 51 360 свердловчан.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Екатеринбурге за сутки подтверждено 248 диагнозов COVID-19.

Также случаи заболевания выявлены среди жителей Арамильского и Артинского городских округов, Асбеста, Берёзовского, Бисерти, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Верх-Нейвинского, Горноуральского городского округа, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Кушвы, Махнёво, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Новой Ляли, Полевского, Первоуральска, Режа, Ревды, Рефтинского, ЗАТО Свободный, Сухого Лога, Среднеуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Таборинского, Тугулымского и Талицкого городских округов.

Всего с начала пандемии уже вылечились 43 630 свердловчан. В том числе за последние сутки из больниц региона выписались 393 человека. На лечении находятся около семи тысяч уральцев. Состояние 597 пациентов оценивается как тяжёлое. Из них 238 человек подключёны к аппаратам ИВЛ.

Скончались ещё 18 свердловчан с диагнозом COVID-19, что стало новым рекордом суточной смертности. Всего с начала пандемии жертвами заболевания стали 1 213 жителей региона.

В целом по России за минувшие сутки выявлено более 28 тысяч заболевших.

Напомним, в минувшую пятницу в Свердловской области впервые выявили более 400 случаев коронавируса за сутки, скончались 17 свердловчан. В субботу на Среднем Урале подтвердили 401 диагноз, умерли 16 пациентов.

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