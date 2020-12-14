С 14 декабря вступают в силу новые правила оформления больничных

Медучреждение должно быть зарегистрировано в Федеральном регистре медорганизаций. Фото: Павел Ворожцов

Электронный больничный теперь можно будет оформлять с использованием телемедицинских технологий, без посещения врача. Эти изменения, закреплённые приказом Минздрава РФ 925н, вступают в силу с 14 декабря.

Новые правила действуют при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих. При этом медучреждение должно быть зарегистрировано в Федеральном регистре медорганизаций. Для оформления пациенту понадобится паспорт и СНИЛС. Лист нетрудоспособности в бумажном виде теперь может быть продлён в электронном виде, и наоборот.

Работнику будет выдаваться один электронный больничный для двух работодателей, а также один электронный лист на всех детей (про каждого будет указано отдельной строкой).

Отметим, что только бумажный больничный лист будет выдаваться безработным и беременным, уволенным из-за ликвидации организации.

Добавим, что с 1 января 2021 года жители Свердловской области начнут получать больничные и декретные по-новому. Новый порядок будет заключаться в том, что выплаты будут перечисляться напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя.

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