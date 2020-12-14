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14 декабря 2020, 08:45

В Москве стартует вакцинация от COVID-19 для ещё нескольких категорий граждан

медсестра, прививка

С сегодняшнего дня столичные сотрудники МФЦ, работники сферы культуры, торговли и услуг могут поставить прививку от коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

В Москве расширили список граждан, которые могут привиться от коронавируса. С 14 декабря в столице начинается вакцинация сотрудников МФЦ, работников сферы культуры, торговли и услуг.

"По роду своей работы они контактируют с миллионами граждан, рискуют сами, а в случае заболевания представляют угрозу для окружающих", - написал в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, 4 декабря в Москве открылась электронная запись на прививку от коронавируса. Прививочные кабинеты заработали с 5 декабря. Изначально вакцина была доступна сотрудникам медицинских и образовательных учреждений всех форм собственности и работникам городских социальных служб.

В Свердловскую область на прошлой неделе поставили тысячу доз вакцины от коронавируса "Спутник V". Эта партия полагается медикам, которые работают в "красной зоне", в амбулаторных службах и в скорой помощи.

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