В Свердловскую область привезли ещё 2100 доз вакцины от коронавируса

В Свердловскую область прибыли ещё 2100 доз вакцин от коронавируса "Спутник V". Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловскую область прибыла очередная партия вакцины от коронавируса "Спутник V" - 2100 доз. Их распределят между Екатеринбургом и другими городами региона.

Как сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19, всего на Средний Урал поступили уже 3100 доз вакцины. Партия в 1000 доз была доставлена в область на прошлой неделе. Ещё раньше на Средний Урал поступила небольшая партия вакцины. Тогда прививки от коронавирусной инфекции поставили почти 30 свердловчан.

Известно, что первыми поставить прививки от коронавируса могут медики, которые работают в "красных зонах", в амбулаторных службах и на станциях скорой помощи. Затем к вакцинации подключат педагогов и сотрудников правоохранительных органов. Подробнее о том, кто и при каких условиях может получить вакцину, ранее рассказывала "Областная газета".

Напомним, всего до Нового года в Свердловскую область должно поступить 4700 доз вакцины, то есть ещё 1600 доз. Вакцину будут ставить в 18 больницах.

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