В Свердловской области выявили 397 случаев коронавируса за сутки

За сутки в Свердловской области выявили ещё 397 случаев заражения коронавирусом. Фото: Павел Ворожцов.

За последние сутки в Свердловской области выявили ещё 397 случаев заражения коронавирусом. Это на восемь случаев больше, чем было зарегистировано днём ранее.

Диагноз подтвердился у 231 екатеринбуржца. Также среди инфицированных оказались жители Алапаевского района, Арамильского и Артинского ГО, Асбеста, Артёмовского, Белоярского ГО, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Горноуральского ГО, Дегтярска, Ивделя, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижних Серёг, Нижней Туры, Новой Ляли, Невьянска, Первоуральска, Пышминского ГО, Режа, Ревды, Сухого Лога, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Сысертского, Тавдинского и Талицкого ГО.

Число заразившихся COVID-19 с начала пандемии достигло 51 757.

Как передаёт региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией, в настоящее время 600 пациентов пребывают в тяжёлом состоянии. Ещё 3 952 болеющих находятся в состоянии средней степени тяжести.

За прошедшие 24 часа из больниц выписали 401 человека. За всё время из медучреждений региона выписался уже 44 031 уралец.

Сообщается также о 17 случаях смерти от COVID-19. Всего жертвами этого заболевания стали 1230 свердловчан.

Напомним, в пятницу, 11 декабря, в Свердловской области обнаружили 402 случая заражения вирусом. На данный момент это рекордный показатель суточной заболеваемости.

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