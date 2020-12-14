За сутки в России COVID-19 диагностировали ещё у 27 328 человек

Ещё 27 328 россиян заболели коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 27 328 россиян заболели коронавирусом. Суточная заболеваемость в стране снижается третий день подряд.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, новые случаи заражения подтверждены в 84 регионах страны. В Москве выявили 5 874 новых инфицированных, в Санкт-Петербурге - 3 771. Свердловская область по числу заболевших, выявленных за сутки, оказалась на шестом месте в стране.

Фото: стопкоронавирус.рф

С начала пандемии в России COVID-19 подхватили уже 2 681 256 человек. Большинство из них - 2 124 797 человек - уже справились с болезнью. За прошедшие сутки число поправившихся увеличилось на 18 562.

Также сегодня стало известно о 450 новых случаях смерти от коронавируса. Всего это заболевание унесло жизни 47 391 человека.

Фото: стопкоронавирус.рф

Напомним, накануне в оперштабе сообщили о 28 080 заразившихся жителях страны, а ещё сутками ранее - о 28 137.

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