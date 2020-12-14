Коронавирус унёс жизни ещё 17 свердловчан

На Среднем Урале зарегистрировали 17 новых случаев смерти от коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале зарегистрировали 17 новых случаев смерти от коронавируса. Это всего на один летальный исход меньше рекордного показателя суточной смертности в регионе.

О количестве скончавшихся от COVID-19 за последние сутки свердловчан сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

За всё время пандемии вирус унёс жизни 1230 человек. Больше всего умерших за один день было задокументировано накануне. 13 декабря стало известно сразу о 18 летальных исходах.

Добавим, в целом по стране сегодня подтвердили 450 случаев смерти. Всего жертвами коронавируса стал уже 47 391 россиян. Свердловская область является одним из лидеров по числу умерших среди российских регионов, она находится на седьмом месте в этом списке.

Фото: по данным стопкоронавирус.рф