До 2025 года на развитие здравоохранения в Свердловской области потратят 72,4 миллиарда

До 2025 года на развитие здравоохранения в Свердловской области потратят 72,4 миллиарда. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области завершается работа над программой "Общественное здоровье уральцев". Её планируется утвердить до конца года.

Как отметил в Instagram глава региона Евгений Куйвашев, "пандемия коронавируса стала мощным испытанием для системы здравоохранения и позволила нам сделать выводы о том, как нужно перестраивать работу".

Таким образом, в рамках разрабатываемой программы планируется выполнить перепланировку поликлиник. Это поможет организовать кабинеты с отдельными входами и выходами для приёма инфекционных больных. Речь также идёт о следующих моментах:

развитии телемедицины, чтобы дистанционно следить за здоровьем пациентов;

реорганицации лабораторной службы, чтобы создать единый региональный референс-центр;

модернизации стационаров до уровня инфекционных отделений в каждом управленческом округе;

Кроме того, власти собираются усилить работу по вакцинации населения от инфекционных заболеваний.

"Безусловно, в программе, которую мы планируем вынести на общественное обсуждение, будут учтены и другие аспекты. Только в рамках этого документа на развитие свердловского здравоохранения в ближайшие четыре года мы планируем потратить 72,4 млрд рублей. Уверен, в итоге это поможет сделать медицину доступнее и эффективнее", – заявил Евгений Куйвашев.

Напомним, о начале работы над программой "Общественное здоровье уральцев" глава Среднего Урала заявил в середине июня. Он рассказал, что программа поможет защитить регион от эпидемий, подобных коронавирусной. Также был утверждён состав рабочей группы, в её состав вошли 24 человека. Первое заседание рабочей группы состоялось 8 июля. Сегодня, 14 декабря, прошло очередное заседание.