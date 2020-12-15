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15 декабря 2020, 08:40

Американский режиссёр Оливер Стоун привился российской вакциной от COVID-19

Оливер Стоун

Американский режиссёр также объяснил, зачем приезжал на российские атомные электростанции. Фото: пресс-служба Кремля

Американский режиссёр, сценарист и писатель Оливер Стоун сообщил, что привился российской вакциной от коронавируса. Ему предстоит сделать второй укол, ради этого он готов снова приехать.

Он также заявил, что не понимает, почему Запад игнорирует российскую разработку.

"Я привился несколько дней назад. Не знаю пока, насколько это поможет, но я слышал много положительных откликов о российской вакцине. Да, и теперь мне предстоит второй укол, так что надо будет снова приехать. Но я полон надежд. Считаю, что ваша вакцина полезна, не понимаю, почему на Западе её игнорируют. Америка в своём безумии считает Россию и Китай враждебными странами, хотя лично я так не считаю. Я полагаю, что Россия и Китай могли бы стать прекрасными партнёрами Америки. Мы могли бы вместе строить будущее - проблема в том, что не все это понимают", - рассказал в интервью "Первому каналу" Оливер Стоун.

Добавим, что американский режиссёр также объяснил, зачем приезжал на российские атомные электростанции, в том числе на Белоярскую АЭС. Он сообщил, что снимает документальный фильм об изменении климата и считает, что российские АЭС помогут миру решить экологические проблемы.

Напомним, что в августе Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России зарегистрирована первая вакцина от COVID-19 в мире. "Спутник V" была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи. В начале декабря глава страны поручил начать массовую вакцинацию населения.

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