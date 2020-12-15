Более 500 заболевших коронавирусом выявили уже в 13 свердловских городах

Более 500 заболевших коронавирусом с начала пандемии выявили уже в 13 свердловских городах. Фото: Павел Ворожцов.

Более 500 заболевших коронавирусом с начала пандемии выявили уже в 13 свердловских городах. За последние сутки эту отметку перешагнул Асбест.

Накануне там зарегистрировали шесть новых случаев заражения, и общее число инфицированных достигло 504, следует из карты распространения коронавируса, опубликованной на сайте Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Ранее в список городов, преодолевших отметку в 500 заболевших, вошли также Екатеринбург (28 782), Нижний Тагил (3 263), Ревда (1 648), Первоуральск (1 400), Верхняя Пышма (1 290), Каменск-Уральский и Каменский район (1 278), Берёзовский (1 204), Серов (743), Красноуфимск и Красноуфимский район (665), Краснотурьинск (599), Нижнесергинский район (561) и Реж (558).

Список городов, перешагнувших порог в 300 заболевших, пополнился Арамилем (301). Всего таких городов в регионе насчитывается 24.

Отметим, теперь на карте Свердловской области не осталось ни одного белого пятна. На днях в Таборинском районе, где до сих пор не было обнаружено ни одного заражённого, выявили сразу два случая инфицированния COVID-19.