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Общество / Здравоохранение и здоровье
15 декабря 2020, 09:19

Коронавирус добрался до всех муниципалитетов Свердловской области

карта распространения коронавируса

На карте распространения коронавируса по Свердловской области не осталось ни одного белого пятна. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

На карте распространения коронавируса по Свердловской области не осталось ни одного белого пятна. COVID-19 добрался до последнего муниципалитета, где до сих пор не было выявлено ни одного случая заражения.

Более восеми месяцев, которые прошли с начала распространения вируса по региону, инфекция обходила стороной Таборинский район. Долгое время он оставался единственным местом Свердловской области, где не было зарегистрировано заболевших. Однако на днях ситуация изменилась: там обнаружили сразу двоих заразившихся, следует из данных, опубликованных на сайте Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

О том, как ситуация с заболеваемостью коронавирусом, сейчас складывается в других населённых пунктах области, ранее рассказывала "Областная газета". Более 500 заболевших с начала пандемии выявили уже в 13 свердловских городах.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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