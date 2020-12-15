Ещё 26 689 россиян заразились коронавирусной инфекцией

Суточная заболеваемость в стране снижается четвёртый день подряд. Фото: Галина Соловьёва

За последние сутки коронавирус выявлен у 26 689 жителей России. Общее число инфицированных в стране достигло 2 707 945.

Отметим, что суточная заболеваемость в стране снижается четвёртый день подряд. Накануне стало известно о 27 328 новых пациентах.

Выздоровели и выписались из больниц 2,1 миллиона жителей страны, в том числе за последние сутки - 24 813.

COVID-19 унёс жизни уже 47 968 россиян, в том числе 1,2 тысячи свердловчан. За последние 24 часа задокументирована смерть 577 пациентов в России.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено уже 83 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 336 тысяч - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 572 290 россиян.

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Фото: данные на 15 декабря

Фото: данные на 15 декабря