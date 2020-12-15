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15 декабря 2020, 14:22

Екатеринбуржцы смогут привиться против гриппа у станций метро

метро

Екатеринбуржцы смогут привиться против гриппа у станций метро. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге продолжается вакцинация против гриппа. В ближайшие несколько дней горожане смогут поставить прививки у станций метро.

Речь идёт о двух площадках, расположенных у входов на станции метро «Площадь 1905 года» и «Ботаническая». Там будут открыты мобильные пункты вакцинации. Акция пройдёт с 16 по 21 декабря включительно при поддержке Городского центра медпрофилактики и Свердловского областного медицинского колледжа.

В пресс-службе МАУ ГЦМП напомнили, что привиться бесплатно может любой житель города старше 18 лет. Единственное условие – отсутствие симптомов ОРВИ в течение двух последних недель, а также контакта с заражённым COVID-19.

График работы мобильных пунктов вакцинации:

  • 16 декабря (среда) с 15:00 до 19:00 – на площадке у входа в метро «Площадь 1905 года» со стороны переулка Театрального
  • 17 декабря (четверг) с 15:00 до 18:00 – на площадке у входа №1 в метро «Ботаническая»
  • 18 декабря (пятница) с 15:00 до 18:00 – на площадке у входа №1 в метро «Ботаническая»
  • 19 декабря (суббота) с 12:00 до 17:00 – на площадке у входа в метро «Площадь 1905 года» со стороны переулка Театрального
  • 21 декабря (понедельник) с 12:00 до 16:00 – «Леруа Мерлен» (Базовый пер., 45/7).

    При себе рекомендуется иметь паспорт, полис ОМС и медицинскую маску.

    Кроме того, екатеринбуржцы могут бесплатно привиться в поликлинике по месту жительства. С полным списком медучреждений уральской столицы, где можно поставить прививки от гриппа, предлагаем ознакомиться тут. Ранее вакцинация против гриппа проводилась в торговых центрах уральской столицы.

    Добавим, за прошедшую неделю на территории города зарегистрировано около 18 тысяч случаев заболевания ОРВИ. В Свердловской области – 37 313. Случаев гриппа в регионе не выявлено.

    Областная газета Свердловской области

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    Екатеринбуржцы смогут привиться против гриппа у станций метро